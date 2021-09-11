Французские пожарные подали в ЕСПЧ вторую жалобу, протестуя против обязательной вакцинации

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотни французских пожарных подали в пятницу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую по счету жалобу на требование властей республики об обязательной вакцинации представителей ряда профессий от коронавируса. Об этом сообщил профсоюз SUD, напомнив, что ЕСПЧ отклонил первую такую жалобу в августе.

В суд обратились 713 пожарных из 58 департаментов Франции. Они считают, что требование обязательной вакцинации, введенное в силу во Франции законом от 5 августа, нарушает статью 2 (право на жизнь) и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. В жалобе указывается также на нарушение статей 14 (запрещение дискриминации) и 1 (защита собственности) первого дополнительного протокола конвенции. Французский закон предусматривает отстранение от работы тех пожарных, которые не пройдут вакцинацию.

ЕСПЧ 25 августа отклонил первую жалобу, пояснив, что ее суть "находится вне действия положений правила 39 регламента суда о временных (обеспечительных) мерах", принимаемых в случае возникновения опасности причинения непоправимого ущерба жизни и здоровью. Суд разрешил пожарным подать до 22 сентября повторную жалобу по существу проблемы.