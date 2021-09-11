Тысячи цветов, концерты и фейерверки: Москва отмечает 874-й день рождения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва 11 и 12 сентября отмечает свой 874-й день рождения. Горожан и гостей столицы в праздничные дни ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и другие развлекательные мероприятия, а также порадуют арт-объекты из живых цветов и красочные фейерверки.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню города, которое пройдет в парке "Зарядье", 11 сентября выступит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря главы государства, в субботу у Путина "запланирован интенсивный рабочий день - в связи с Днем города Москвы президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в Зарядье, а до этого примет мэра Москвы Сергея Собянина в Кремле".

Скучно не будет

По указу мэра с 2016 года День города стал отмечаться либо в первую, либо во вторую субботу сентября. В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации праздник прошел без привычных масштабных гуляний и фейерверков. В этот раз, как сообщил Собянин, власти приняли решение, что он будет проведен в усеченном формате - в парке "Зарядье" состоится концерт, на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем", однако крупных мероприятий в городе пока не планируется. При этом насыщенная программа в парках, музеях и на выставках не даст заскучать никому.

Так, 88 госучреждений культуры Москвы будут работать в эти выходные бесплатно по предварительной электронной регистрации и с обеспечением всех санитарных норм. Среди них, например, Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, "Дом на набережной", музей-панорама "Бородинская битва" и многие другие. А сеть "Москино" 11 сентября ко Дню города откроет клуб исторического кино. Мероприятие пройдет в кинотеатре "Художественный", гостей ждет показ фильма "Небо Москвы", снятого в 1943 году.

Посетителей главной выставки страны 11 сентября ожидает музыкальный концерт в формате COVID-free. В Зеленом театре ВДНХ с 12:00 до 22:00 выступят такие российские исполнители, как Митя Фомин, Иван Дмитриенко, Агнесса Королева и кавер-группа Soho, Manizha и другие. Также на ВДНХ в "Союзмультпарке" можно будет увидеть химическое и мыльное шоу и потанцевать на "Мировой мультдискотеке". В павильоне № 55 в субботу в 11:00 откроется первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех-старт", который может посетить каждый по предварительной регистрации. А на "Робостанции" в течение двух дней пройдут научные шоу и "бумажные дискотеки" с участием роботов.

В Музей Москвы в честь праздника "будут пускать бесплатно и с собаками". В нем можно будет посмотреть кино во дворе, посетить выставку "Москва - Сеул: общие замыслы" вместе с питомцем, сыграть в пинг-понг с актерами театра "Практика", а также сходить на концерт Мастерской Брусникина в Центре Гиляровского и на бесплатные экскурсии по городу. Музей транспорта Москвы 11 сентября проведет бесплатную экскурсию по зданию Северного речного вокзала по предварительной регистрации, а в воскресенье в 17:00 в пространстве лектория ВДНХ покажет фильм "Зеленый огонек". После показа его участники смогут бесплатно посетить выставку "Мечта москвича" и сняться в одном из эпизодов этой кинокартины.

На площадках "Москонцерта" по утрам в эти выходные пройдут кукольные представления, детские спектакли и мюзиклы. "Вечером будут классические концерты, спектакль "Телохранительница". Познакомиться с расписанием можно на нашем официальном сайте", - рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения. Специальную программу предложат и другие столичные культурные центры, библиотеки, кинотеатры, музеи и театры. Мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация. С их расписанием можно ознакомиться на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

Украшения и яркие шоу

Москву к празднику украсят арт-объекты из более чем 20 тыс. живых цветов на площадках ежегодного фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Букеты появятся на Тверской площади, площади Революции, на улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Они не будут похожи друг на друга - дизайнеры подбирают растения под конкретную площадку. Для каждого букета потребовалось более 2 тыс. живых цветов. Полюбоваться трехметровыми композициями и сделать яркие снимки на их фоне можно будет только в праздничные дни 11 и 12 сентября, а сам фестиваль продолжится до 1 октября.

Красивые фотографии можно сделать и в московских парках, которые будут открыты для посещения в День города. К тому же в честь столичного праздника и своего дня рождения парк "Зарядье" подготовил в эти выходные для всех желающих бесплатные экскурсии по новому маршруту: "Парк "Зарядье" - Красная площадь". "Участники экскурсий отправятся в путешествие во времени и узнают историю древнего Кремля, почему площадь Красная и когда ее стали так называть, а также где изначально находился памятник Минину и Пожарскому", - рассказали ТАСС в пресс-службе парка. Также в парке 11 сентября откроется выставка номинантов второй Московской арт-премии.

Для всех желающих будут работать 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Кроме того, для москвичей и гостей города подарок подготовило Московское центральное кольцо, которое накануне отметило свое пятилетие, - торжественное открытие движения по нему состоялось 10 сентября 2016 года. В честь дня рождения транспортного проекта и ко Дню города проезд по МЦК 11 сентября будет бесплатным для всех пассажиров.

Останкинская телебашня 11 и 12 сентября покажет праздничное световое представление. По всему периметру полукилометровой башни включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Шоу будет проходить два дня с 20:00 до 23:00. А вечером 11 сентября на 26 городских площадках можно будет полюбоваться яркими фейерверками, которые начнут запускать в 21:00.