Патриарх Кирилл заявил, что в пандемию особенно важна добродетель трезвения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Добродетель трезвения и способность избегать необдуманных действий особенно важны в период пандемии, когда люди испытывают страх, неуверенность, ощущают себя одинокими, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Устремим свой мысленный взор внутрь себя, задумаемся о том, насколько мы способны оценивать каждый свой шаг, избегать необдуманных действий и скоропалительных обещаний. Особенно важно сохранять эту способность сейчас, во время пандемии, когда наши родные и близкие сталкиваются с физическим недомоганием, материальными трудностями, непониманием, нередко испытывают желание избавиться от страха, неуверенности, одиночества любым способом, в том числе и с помощью алкоголя", - говорится в распространенном обращении предстоятеля Русской православной церкви. Оно приурочено ко Всероссийскому дню трезвости.

Патриарх Кирилл отметил, что "именно добродетель трезвения, то есть духовного бодрствования, позволяет человеку распознавать и пресекать греховные мысли".

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Его первое празднование состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом "В трезвости - счастье народа!". Праздник был учрежден по инициативе общественности и Православной церкви, обеспокоенных потерей трезвеннических традиций в российском обществе. Также 11 сентября православные отмечают день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. Начиная с 1913 года в этот день закрывались казенные винные лавки, запрещалась продажа алкоголя. В советское время день трезвости не отмечался. Традицию возобновили в 2005 году, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского.