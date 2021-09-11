Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах Центра и Северо-Запада России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидается в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми и других регионах севера европейской части России с 15 сентября. Так, в Москве температура понизится сразу на 10 градусов, в Санкт-Петербурге - на 6-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящая осенняя погода начинается в Московском регионе с 15 сентября. Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры - от четырех до девяти градусов, дневные - от девяти до 14 градусов. Произойдет резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадет на 10 градусов и больше", - рассказал он.

По словам Вильфанда, похолодание также затронет Ленинградскую, Новгородскую, Ярославскую области, Коми и другие регионы севера европейской части России. В этих регионах наступит глубокая осень.

"Перемещается циклон, и в "тылу" окажутся Санкт-Петербург и Москва 14-15-го числа. Затронет похолодание и Коми, и Новгородскую, и Ярославскую области, то есть всю северную половину европейской части России. Произойдет наступление глубокой осени", - отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что такая погода в этих регионах сохранится минимум до конца рабочей недели.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Санкт-Петербурге температурный фон будет в диапазоне 17-19 градусов тепла. К 11 сентября температура понизится до 11 градусов тепла.