Гидрометцентр рассказал: когда бабье лето придет на Урал и в Поволжье

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Короткое бабье лето прогнозируется в регионах на Средней Волге 13 и 15 сентября, на Нижней Волге - с 13 по 15 сентября, а на Урале - 14 и 15 сентября. Температура в этих регионах будет выше нормы на три-пять градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильно, резко и заметно будет меняться погода на Урале. Скажем, в Свердловской области 11, 12 и 13 сентября будет еще холодная погода, а к среде температура будет уже выше нормы на четыре-пять градусов. Очень тепло будет и на Средней, и Нижней Волге - там тоже температура выше нормы на три-четыре градуса будет. Тепло будет и в Челябинской, Курганской областях", - сказал он.

По словам Вильфанда, в Свердловской и Челябинской областях температура будет достигать 20 градусов тепла.

"Да, это бабье лето. Правда, короткое. На Средней Волге оно наступит уже в понедельник-вторник, на Нижней Волге - с понедельника по среду, на Урале - вторник-среда", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.