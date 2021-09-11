Митинг протеста против действий талибов в Панджшере прошел у здания ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков человек собралось в пятницу у нью-йоркской штаб-квартиры ООН на митинг в связи с ситуацией, складывающейся в афганской провинции Панджшер. Его участники, представлявшие этнических таджиков, держали в руках национальные флаги Таджикистана и плакаты с критикой в адрес радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и призывами поддержать лидера сил сопротивления Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

По словам одного из организаторов акции Абдурахима Умарова, митингующие выступают за мир в Афганистане и нормализацию обстановки в Панджшере. "Пакистанские силы присоединились к талибам, совершающим нападения [в Панджшере] на беззащитных людей. Мы выступаем за восстановление справедливости и прекращение любых террористических актов в Панджшере и во всем Афганистане, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - <...> Мы хотим обратить внимание правительств и международных организаций, включая ООН, на эту проблему".

По данным Умарова, жители Панджшера не могут приобрести необходимые товары и продовольствие. Он призвал всемирную организацию и ключевые страны поддержать людей в этой провинции.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью перешел под контроль движения, поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд сообщил, что противостояние продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны. Позднее источник ТАСС в Панджшере проинформировал, что интенсивные бои в регионе продолжаются, а большая часть жителей провинции из-за агрессивных действий талибов покинула свои дома и ушла высоко в горы.