Гидрометентр объявил бархатный сезон на всех курортах России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон начался на всех российских курортах. В Краснодарском крае температурный фон в ближайшие дни составит 25-28 градусов тепла, в Крыму - порядка 23 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России похолодания не ожидается в ближайшее время. В Краснодарского крае дневная температура будет 25-28 градусов, в Сочи - 25-27 градусов, в Крыму - 23 градуса. Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная", - рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России отмечал, что в 2021 году бархатный сезон будет короче, чем в 2020. Такая ситуация складывается из-за того, что в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды несильно прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков. Он также напомнил, что в 2020 году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября. В 2021 году, согласно прогнозам, он закончится в первой декаде октября.