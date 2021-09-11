Патрули для помощи погибающим оленям предложили создать на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Патрули для помощи погибающим на переправах диким северным оленям предложили создать в поселке Волочанка на севере Красноярского края, мимо которого проходят основные пути сезонной миграции этих животных. Об этом в субботу ТАСС сообщила председатель семейной (родовой) общины КМНС "Хаски-Тыал" Анастасия Теребихина.

Ежегодно многотысячные стада диких северных оленей уходят на лето из Эвенкии на север - на Таймыр через Авамскую тундру, где расположена Волочанка. На речных переправах гибнут десятки неокрепших оленят. В августе 2021 года в реке Хатанге обнаружили 1,2 тыс. туш погибших в воде оленей. Возбудили уголовное дело, на период утилизации погибших животных в местности ввели режим ЧС.

"Предлагаем организовать в период миграции патрули по спасению ослабленных и отбившихся телят с их последующим выхаживанием на стойбище "Такер" [в Волочанке] и выпуском в дикую природу следующей волной миграции. Необходимо привлечь силы местных жителей, которые хорошо знают тропы, места миграции, с детства умеют работать с оленем, знают его повадки и могут осуществлять в дальнейшем их выхаживание и охрану", - сообщила Теребихина.

В помощь в мероприятиях по отлову диких оленят планируется привлечь волонтеров из Москвы и Санкт-Петербурга, которые приедут на Таймыр для изучения культуры коренных малочисленных народов. Собеседник агентства надеется, что к проекту подключатся профильные организации, фонды, институты по охране дикой природы и сохранению дикого северного оленя.

"Каждый спасенный олененок - это десятки оленей в будущем. А олень является основой пропитания для многих представителей коренных малочисленных народов Таймыра", - подчеркнула она. По оценкам общины, сезонные затраты на реализацию проекта по спасению дикого северного оленя во время миграции через Авамскую тундру составят 5 млн рублей. Часть средств пойдет на оплату найма техники и лодок местных жителей для организации патрулей, что даст им дополнительный доход.

В Красноярском крае, где обитает считавшаяся крупнейшей в мире таймырская популяция дикого северного оленя, нет свежих данных о численности этих животных. Летом 2021 года прошел авиаучет, но его итоги пока не сообщались. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.