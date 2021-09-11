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Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 11 сентября

По прогнозам синоптиков, будет дуть южный ветер

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на 12 сентября температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер южный, три-восемь м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье 11 сентября температура будет колебаться в пределах плюс 16-21 градуса. В ночь на 12 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки плюс девять градусов.

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