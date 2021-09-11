В Приморье экологи выпустили в лес шесть гималайских медвежат после их реабилитации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр", который находится во Владивостоке, выпустили в лес шестерых гималайских медвежат, которые находились на реабилитации, сообщается в субботу на странице учреждения в Instagram.

"Шесть медвежат вернулись в родной дом. Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. Каждый весит примерно по 20 кг. У них еще достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни - желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основными кормами, а еще они будут искать себе надежные убежища на зиму - гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", - говорится в сообщении.

Медвежат в центр реабилитации привезли из разных районов Приморья.

"Центр "Тигр" с 2012 года занимается реабилитацией диких животных, в основном амурских тигров и дальневосточных леопардов. Он работает на средства президентского гранта.