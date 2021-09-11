Фасад Дома Волкова, являющегося памятником культуры XIX века, привели в порядок в Вологде

ВОЛОГДА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Более 40 добровольцев под контролем реставраторов в Вологде покрасили фасад Дома Волкова XIX века - бывшего особняка городского головы Николая Волкова, знакового для города культурного памятника, сообщил ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

Деревянный особняк был построен в начале XIX века. Выстроен в стиле позднего классицизма с парадным шестиколонным портиком и анфиладой зал. Почти 50 лет здание занимает Детская музыкальная школа № 4.

"В покраске фасада Дома Волкова приняли участие около 40 волонтеров - это преподаватели музыкальной школы, их воспитанники с родителями, выпускники, юнармейцы и просто неравнодушные граждане", - рассказал ТАСС мэр.

Как пояснила ТАСС руководитель управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова, в 1972 году в доме были проведены ремонтно-реставрационные работы, после чего в 1973 году в нем разместилась музыкальная школа. В 2019 году проводились противоаварийные работы по восстановлению обгоревших входных дверей. В этом году потребовалось укрепить конструкции портика главного фасада здания, по завершении чего и было принято решение покрасить фасад целиком с привлечением волонтеров.

"Работа практически завершена, несмотря на то, что прерывалась из-за дождей. Осталось докрасить внутренний дворик здания и небольшие детали. Выкрашен не только фасад, но и входная группа - деревянные ворота. <...> Работы проводились под контролем реставраторов и строго по проекту, который разработали партнеры проекта, - учреждение "Вологдареставрация", - сказала руководитель управления.

По ее словам, волонтерский проект "Дом Волкова: история с продолжением" прошел в четвертьфинал международной премии "Мы вместе" в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". "Сейчас по всей стране и в Вологде тоже подобные волонтерские проекты становятся позитивной устойчивой тенденцией. Уже проявляют инициативу и учреждения, которые располагаются в таких домах-памятниках, и просто неравнодушные жители. Меняется отношение людей, что это не просто старый дом, а часть культурного наследия, и наша миссия его восстановить и сохранить для потомков. Через свой труд люди становятся сопричастными к сохранению наследия, это в корне меняет их сознание и отношение к истории нашего города", - сказала Доможирова.

В Вологде насчитывается уже порядка 10 объектов культурного наследия и ценной исторической застройки, в сохранении которых участвовали волонтеры. В настоящее время ведутся реставрационные работы как минимум еще на восьми зданиях, где также для выполнения определенных работ будет возможно привлечение добровольцев, добавила она.

Из истории дома

Автор и строитель дома не известны. Последним собственником здания до революции 1917 года был Николай Александрович Волков - потомственный городской голова, отец и брат которого некогда тоже возглавляли Вологду. При нем были построены железнодорожный вокзал, Архангельский (ныне Октябрьский) мост, соединяющий Заречье с центром города, появились водопровод, электростанция и телефонная станция, кирпичный завод, учебные заведения и другие социальные объекты. Он внес заметный вклад в строительство Петербургско-Вологодско-Вятской железной дороги.

Дочь Николая Волкова, Елена, собирала в этом доме коллекцию изобразительных искусств, руководила "Северным кружком любителей изящных искусств".