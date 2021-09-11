"Мединвестгрупп" рассматривает возможность строительства онкоцентров в четырех регионах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Мединвестгрупп" рассматривает возможность строительства многопрофильных онкоцентров по концессии в четырех регионах страны - Новосибирской, Омской областях, Пермском крае и Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщил президент группы компаний в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.

Ранее стало известно о планах компании построить онкоцентры в Новосибирской области и Пермском крае.

"На сегодняшний день четыре концессионные инициативы [по строительству многопрофильных онкологических центров] - Новосибирск, Омск, Пермь, и на сегодняшний день планируем подписать соглашение о государственно-частном партнерстве с Чеченской Республикой", - сказал Нотов.

По его словам, в ближайшие месяцы ГК намерена подписать концессионное соглашение с властями Пермского края. Сроки строительства всех объектов, как уточнил президент группы компаний, одинаковые - около 40 месяцев.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.