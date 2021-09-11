В Левашинском районе Дагестана сняли режим ЧС

МАХАЧКАЛА, 11 сентября./ТАСС/. Власти Левашинского района Дагестана сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в районе в конце августа после схода селевых потоков. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава районной администрации Шамиль Дабишев.

"Режим ЧС в муниципалитете уже снят. Постепенно устраняем последствия ливневых дождей", - сказал собеседник агентства.

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в населенных пунктах Левашинского района. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа.