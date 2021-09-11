Власти считают, что рынок труда Москвы может вернуться к доковидному уровню до конца года

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Власти Москвы считают, что рынок труда восстанавливается и к концу 2021 года он может вернуться к доковидному уровню. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова в субботу в кулуарах IV форума социальных инноваций регионов.

"Рынок Москвы самый большой и диверсифицированный. Действительно пандемия повлияла на часть этого рынка, и безработица в 2020 году подскочила", - сказала Александрова.

Она добавила, что из-за пандемии в Москве в 2020 году без работы остались 223 тыс. человек.

"Мы можем сказать, что рынок Москвы восстанавливается. Сейчас безработица снизилась в Москве в шесть раз и мы можем вернуться к доковидным показателям до конца 2021 года", - пояснила Александрова.

По ее словам, в городе увеличилось число открытых вакансий. На данный момент в базе центра занятости населения 400 тыс. вакансий.

О форуме

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.