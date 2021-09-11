В Дагестане к октябрю разработают новую концепцию обращения с отходами

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Новую концепцию территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Дагестане разработают к началу октября. В ней будут предусмотрены три зоны по обращению с ТКО вместо существующих шести, сообщила ТАСС врио республиканского министра природных ресурсов и экологии Марина Алиханова.

"Проводится работа по разработке концепции корректировки территориальной схемы обращения с ТКО, завершение работ по разработке концепции запланировано на начало октября текущего года… В настоящее время в рамках разрабатываемой концепции утвержден вариант развития системы обращения с отходами… [Он] предусматривает создание в республике трех территориальных зон: "Махачкала", "Хасавюрт", "Дербент. Действующей территориальной схемой республика разделена на шесть зон", - говорится в ответе министерства на официальный запрос ТАСС, подписанный Алихановой.

По словам врио министра, такой вариант развития системы обращения с отходами "позволит создать новую оптимальную систему обращения с ТКО на территории Республики Дагестан".

В частности, во всех территориальных зонах планируется создание мусоросортировочных комплексов, перегрузочных станций и объектов размещения отходов, соответствующих требованиям действующего законодательства. "Земельные участки под объекты инфраструктуры в сфере обращения с ТКО подобраны. В настоящее время проводится работа по приведению земельных участков в соответствие нормам и требованиям действующего законодательства", - уточняется в ответе за подписью врио министра.

В начале года в Дагестане прекратили работу региональные операторы по обращению с ТКО, которые не справились со своими обязанностями. Полностью возобновить механизированную уборку мусора в Махачкале и ряде других территорий республики удалось лишь спустя два месяца. Как сообщал в интервью ТАСС в апреле врио главы региона Сергей Меликов, к осени в Дагестане должна быть разработана новая территориальная схема по обращению с ТКО, а до конца года создана государственная республиканская компания, которая возьмет на себя, в том числе, функции по созданию объектов инфраструктуры по обращению с ТКО.