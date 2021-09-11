В школах Оренбурга 19 классов закрыли на карантин из-за коронавируса

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. В Оренбурге из-за коронавируса закрыли 19 классов в школах и восемь групп в детских садах. Об этом сообщили в субботу в официальном Telegram-канале городской администрации.

"По данным на вечер пятницы, в Оренбурге на карантин по ковиду закрыты 19 классов. В детских садах Оренбурга на сегодня закрыты восемь групп по предписаниям Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрылись по одному классу в 19 школах города. Для учащихся организовано дистанционное обучение.

По данным регионального Минздрава, на утро 11 сентября официально зарегистрировано 70,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, в том числе 340 - за прошедшие сутки. Выздоровели 58,7 тыс. человек, умерли с начала пандемии 1,6 тыс. пациентов. В стационарах находятся 2,4 тыс. человек с диагнозом COVID-19, из них 739 - в тяжелом состоянии.