В Москве после реконструкции открыли десять поликлиник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Десять поликлиник в Москве возвращаются к работе после реконструкции. В субботу одну из них открыл мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня в десяти городских поликлиниках новоселье. Надеюсь, что вам будет здесь комфортно работать и [находиться] вашим пациентам, которых огромное множество", - сказал Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники №130.

Мэр также поздравил врачей с Днем города и поблагодарил их за работу в пандемию. "Вы сделали и свою работу, и дополнительную работу, нагрузка выросла, и вы с ней справились. Кроме того, для того чтобы мы затеяли программу модернизации поликлиник, вы еще и работали в стесненных условиях или переезжали, что тоже наложило свой отпечаток и дополнительно усложнило вашу работу. Но все плохое и трудное кончается", - добавил он.

Как уточняется в материалах мэрии, недавно первых пациентов приняли еще три реконструированные поликлиники - филиал №2 ГП № 68 (улица Плющиха, д. 42, стр. 1), филиал № 1 ДГП №86 (Дубнинская улица, д. 40, корп. 3) и филиал № 1 ДЦ № 5 (Инженерная улица, д. 3, стр. 1).

В ближайшее время свои двери откроют еще шесть поликлиник - филиал № 194 ГП № 212 (Солнцевский проспект, д. 8), филиал № 6 ДЦ № 3 (3-я Карачаровская улица, д. 11), филиал № 1 ДГП № 61 (улица Полбина, д. 50), филиал № 1 ГП № 11 (улица Архитектора Власова, д. 31), филиал № 1 ДГП № 52 (улица Матросская Тишина, д. 14) и филиал № 2 ГП № 46 (Иерусалимская улица, д. 4, стр. 1).