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Путин заявил, что в России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в России в 2021 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в субботу на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"У нас в целом по стране может быть рекорд", - сказал Путин, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в этом году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.

Президент также уточнил у мэра Москвы, "не подорваны ли" из-за пандемии планы по расселению москвичей по программе реновации. "Нет, абсолютно [не подорваны]", - ответил мэр столицы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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