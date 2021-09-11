Мурашко: только половина юношей в РФ нормально развиты физически к призывному возрасту

"Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижение призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту", - сказал Мурашко.

Он отметил, что эти данные иллюстрируют необходимость формирования здорового образа жизни и, в частности, профилактики алкоголизма именно в подростковом возрасте. "Человек вступает во взрослую жизнь, и ряд социальных факторов, в том числе алкоголь, начинают влиять очень агрессивно на состояние здоровья и продолжительность жизни", - отметил министр.