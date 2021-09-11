В России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 891. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 121 516, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%. В частности, за сутки было выявлено 1 629 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 645 - в Московской области, 502 - в Свердловской области, 475 - в Воронежской области, 474 - в Ростовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 554 395 человек.

Число вылечившихся возросло за сутки на 17 888, до 6 375 160 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выздоровели 1 317 человек, в Санкт-Петербурге - 1 255, в Подмосковье - 697, в Республике Коми - 617, в Иркутской и Ростовской областях - 583 и 522 соответственно.

Число летальных исходов за сутки возросло на 796 против 789 днем ранее, до 191 961. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,7%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 46 смертей, в Санкт-Петербурге - 39, в Свердловской области - 36, в Краснодарском крае - 33.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 940 против 1 566 днем ранее. Всего выявили 1 584 581 случай заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,12%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 46, днем ранее в столице зарегистрировали 48 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 981 (1,77% заболевших).

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 1 317 пациентов, за все время выздоровели 1 462 853. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 747 человек.