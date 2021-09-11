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Путин: власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием

Президент отметил заслуги Сергея Собянина в принятии в Москве в период пандемии не всегда популярных, но вынужденных решений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что власти Москвы в условиях пандемии коронавируса находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием.

"Уже второй год, к сожалению, но мы отмечаем этот праздник (День города Москвы) в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием", - сказал глава государства. 

"И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семеновича Собянина", - считает Путин. "Ваша заслуга, Сергей Семенович", - обратился президент к градоначальнику под аплодисменты присутствующих, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале "Зарядье".

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