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Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства

Спортсменка находится в Варшаве с супругом в "особо охраняемом месте"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Тимановская подала документы на получение польского гражданства. Об этом она сообщила в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого приводятся в субботу.

"Я уже подала документы. Мой план такой - как можно скорее выступать за Польшу", - сказала спортсменка. Сейчас она находится в Варшаве с супругом в "особо охраняемом месте". Оба, по ее словам, не могут вести нормальную жизнь, "выйти, например, в город".

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

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