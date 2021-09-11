Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Тимановская подала документы на получение польского гражданства. Об этом она сообщила в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого приводятся в субботу.

"Я уже подала документы. Мой план такой - как можно скорее выступать за Польшу", - сказала спортсменка. Сейчас она находится в Варшаве с супругом в "особо охраняемом месте". Оба, по ее словам, не могут вести нормальную жизнь, "выйти, например, в город".

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.