МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

11 августа глава государства подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам - триумфаторам токийской Олимпиады. Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы Софья Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Позже в Георгиевском зале Кремля президент выступит перед всеми спортсменами, завоевавшими золотые, серебряные и бронзовые медали в Токио.