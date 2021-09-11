Шмелева заявила, что образовательные центры по модели "Сириуса" созданы в 62 регионах РФ

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Образовательные центры, созданные по модели "Сириуса", начали функционировать в 62 регионах России. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" сообщила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Центры по модели "Сириуса" создаются в каждом субъекте РФ, уже 62 создано", - сказала руководитель центра.

Шмелева добавила, что реализованная в "Сириусе" модель образования предлагает снижение бюрократической нагрузки на педагогов и сокращение нагрузки на ребенка в школе для того, чтобы повысить качество образования. "Сегодня, кроме экзаменов, ЕГЭ, есть огромное количество проверочных - всероссийских, региональных, предметных, контрольных работ, - которые мешают педагогу и ребенку. Они не дают той обратной связи, которая влияет на качество образования", - отметила руководитель "Сириуса".

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы Центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин и технического творчества.