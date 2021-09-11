Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва меняется, сохраняя свою неповторимость, новейшие технологии стали привычными для москвичей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном Дню города Москвы в концертном зале "Зарядье".

"Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей. Город меняется, но сохраняет свою неповторимость, очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что столица "требует самого бережного, уважительного отношения, совместной работы городских властей, общественных организаций, волонтеров, инициативных граждан, неравнодушных людей". "Уверен, такое плодотворное партнерство обязательно получит дальнейшее развитие", - добавил президент.

Путин отметил, что День города Москвы и сама столица "объединяет миллионы граждан России, всех, кто любит Москву, чтит ее многовековую историю, которая неразрывно связана со становлением и развитием нашего государства". Москвой, по его словам, "невозможно не восхищаться, величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живет в ускоренном ритме созидания, как подобает одному из крупнейших мегаполисов мира".

Столицу, отметил Путин, переполняет энергия "больших и дерзких целей", город динамично преображается, "здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты развития экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции и линии метро". Он напомнил, что этой весной в городе появился Восточный железнодорожный вокзал, "намечено развитие и наземного метро, которое соединяет Москву и Подмосковье, что очень востребовано миллионами москвичей и жителей Московской области". Путин отметил и то, что "десятки тысяч горожан благодаря программе реновации уже переехали в современные дома, в жилых районах активно идет благоустройство скверов, парков, дворов, детских площадок".

"Стартовало строительство центра "Воробьевы горы" - крупнейшей технологической долины. Он откроет прорывные возможности для студентов, аспирантов, преподавателей МГУ, для всех, кто связывает свою жизнь с наукой и инновациями, в целом позволит сделать важный шаг в научно-технологическом развитии страны", - сказал президент.

О концерте

На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.

На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарядье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.

Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.