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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что не видят оснований для отмены масочного режима в регионах

Это может быть только тогда, когда россияне перестанут заражаться коронавирусной инфекцией, отметила глава ведомства Анна Попова

СУДАК /Республика Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила в субботу глава ведомства Анна Попова журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

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"Нет, сейчас нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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