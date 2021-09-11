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Пандемия COVID-19

Мурашко: решение о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19 пока не принято

Министр здравоохранения ранее сообщил, что комиссия экспертов планирует принять такое решение на этой неделе

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Минздрав России пока не принял решения о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса, обсуждение продолжается. Об этом сообщил в субботу журналистам глава министерства Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Алтайский край.

"Пока нет, пока обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник, 7 сентября, он говорил, что комиссия экспертов планирует принять такое решение на этой неделе.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина сообщала, что прививаться против гриппа можно через четыре недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия COVID-19
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