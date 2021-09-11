Собянин в День города поблагодарил москвичей разных профессий за работу в период пандемии

"Сегодня Москва - динамично развивающийся город, и я выражаю слова благодарности всем, кто принимает участие в его созидании: москвичам за их трудолюбие, талант, самоотверженную работу и любовь к городу", - сказал Собянин в субботу на торжественном мероприятии по случаю Дня города в парке "Зарядье".

В первую очередь мэр выделил врачей и медсестер, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. "Им непросто, действительно непросто, но они отдают достойно свой долг и спасают тысячам москвичей жизни, спасибо им огромное", - подчеркнул мэр.

Он также поблагодарил учителей, которые, по его словам, "несмотря на сложные условия выполняют свою миссию". "Московские учащиеся стали победителями многих международных олимпиад, показав в этом году уникальные результаты, спасибо учителям огромное за это", - продолжил Собянин.

Мэр отметил и работу московских строителей - они в текущем году построят рекордное количество станций метро. "Это небывалый результат в истории нашего города, на всем протяжении истории метростроения. Спасибо, это, действительно, героический поступок", - сказал Собянин. Он выразил благодарность работникам культуры и искусства, продолжающим радовать горожан своими произведениями, а также спортсменам. "На прошедшей Олимпиаде в Токио московские спортсмены завоевали больше половины всех золотых медалей в нашей команде - это большой успех и тренеров, и всей команды, которая занимается спортом", - заметил мэр.

Собянин убежден, что Москва и далее будет динамично развивающимся городом с хорошей экономикой, транспортом и социальной сферой. "Но самое главное - это город, который должен давать теплоту и душевность своим жителям, чтобы мы любили его, а город любил нас", - заключил Собянин, выразив уверенность в том, что Москва "несомненно будет одним из лучших городов нашей планеты".