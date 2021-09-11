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XXXII летние Олимпийские игры

Путин назвал олимпийцев гордостью России

Президент отметил, что спортсмены - цельные, серьезные и продвинутые люди
© Владимир Новиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает россиян - победителей Олимпиады в Токио гордостью страны.

"Смотрю в зал, вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные, и вроде бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях", - обратился глава государства к спортсменам, которым в субботу вручил госнаграды в Екатерининском зале Кремля. "Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине, связали даже сегодняшний день и ваши награды с выдающимся деятелем нашей страны - с Александром Невским", - признался Путин.

На его взгляд, все это говорит о том, что "олимпийцы - цельные, серьезные, уже взрослые, продвинутые люди в самом широком смысле этого слова". "Я, когда выступал в начале [церемонии награждения], сказал такие серьезные слова: "Вы - гордость России". "Хочу подтвердить это еще раз, так оно и есть", - отметил президент. "Я искренне желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов, уверен, что так оно и будет", - обратился глава государства к спортсменам. "У кого бы как дальше ни сложилась жизнь, в спорте или вне его, все-таки олимпийская медаль - это то золотое достоинство, которого добиваются единицы", - отметил он.

"Конечно, все мы стараемся что-то сделать - и государство в силу своих возможностей, тренерский состав, врачи, массажисты и так далее, - но все-таки впереди на лихом коне тот, кто добивается успеха. Это вы!" - заявил Путин под аплодисменты собравшихся.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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