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Пандемия COVID-19

Мурашко призвал экспертов не прогнозировать новые волны ковида, а рекомендовать вакцинацию

Вакцина доступна во всех регионах, в медпунктах запасы препаратов позволяют бесперебойно обеспечивать иммунизацию, отметил министр здравоохранения

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Вероятность нового всплеска заболеваемости ковидом в России зависит от поведения самих россиян, поэтому экспертному сообществу нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации. Об этом заявил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

В понедельник инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Россию ожидает новая, уже четвертая по счету волна коронавируса.

"Экспертное сообщество должно не ожидать, а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она (четвертая волна) или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то - это просто бессмысленно", - сказал министр, отвечая на вопрос о вероятности четвертой волны.

"Вакцина сегодня доступна во всех регионах, в вакцинальных пунктах запасы вакцины позволяют бесперебойно обеспечивать [вакцинацию], промышленность четко и качественно выполняет свои обязательства, поэтому не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку", - добавил Мурашко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 223,9 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 121 516 случаев заражения, выздоровели 6 357 160 человек, умерли 191 961. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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