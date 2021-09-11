На озере Якутска в День города открыли памятный знак о священной достопримечательности

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. В День города в Якутске открыли памятный знак "Священное озеро Сайсары". Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"В честь Дня города на берегу озера состоялась торжественная церемония открытия памятного знака "Священное озеро Сайсары", - говорится в сообщении.

Идея установки памятного знака принадлежит совету землячеств. Памятный знак символизирует, что данное место является достопримечательностью, священным и исторически важным для якутского народа, уточнили в пресс-службе.

"В городе Якутске 17 священных мест, и каждое из них должно быть облагорожено, защищено и передано нашим детям и внукам. У нас большие планы по благоустройству озера Сайсары. С проектно-сметной документацией мы участвуем в конкурсах, чтобы изменить и благоустроить его наружный облик, но священная и духовная суть для нашего народа должна и будет сохранена", - цитирует пресс-служба главу Якутска Евгения Григорьева.

Озеро Сайсары - историко-культурный и географический центр Якутии, известно как местожительство легендарных прародителей якутского народа Омогой Бая и Эллэй Боотура. В средние века на берегах озера располагалась ставка Тыгына - легендарного правителя хангаласского рода, объединившего народ саха.