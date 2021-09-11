Попова надеется, что опыт проведения "Тавриды" будет тиражирован на подобные мероприятия

СУДАК /Республика Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что соблюдение всех предложенных противоэпидемических мер на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму позволит избежать распространение вируса на мероприятии и в дальнейшем тиражировать этот опыт. Об этом она заявила журналистам в субботу при посещении площадки.

"На сегодняшний день мы видим, что все, что было предписано и предложено, на площадке соблюдается, - сказала Попова. - Сегодня это единственный регион по такой модели с таким количеством участников в течение нескольких дней на открытой территории. Это первый пилотный проект. Надеемся, что он будет успешным".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что проведение мероприятия стало возможным во многом благодаря тому, что подавляющее большинство его участников привиты.

"Эта площадка организовывалась таким образом, чтобы стать пилотной площадкой для проведения аналогичных мероприятий, потому что, мы знаем, вирус надолго, качество жизни снижать нельзя", - отметила она.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. По сообщению организаторов, в общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.