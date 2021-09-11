Памфилова: пациенты ковидных больниц смогут наблюдать за голосованием в своих госпиталях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в некоторых ковидных госпиталях к выборам в сентябре будут созданы временные избирательные участки, наблюдателями за голосованием в таких местах смогут стать сами пациенты.

"Таких [временных] участков будет немного", - сказал Памфилова в интервью "Российской газете" в субботу. По ее словам, комиссии решили организовать временные участки там, где "есть активные больные" и запрос на голосование.

"Мы очень аккуратно к этому подходим. Будут временные комиссии - исключительно из тех, кто работает в "красной" зоне", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что наблюдатели в больницы допущены не будут, поскольку это опасно. "Но те же активные больные, которые голосуют, могут самоорганизоваться, друг за другом могут наблюдать", - подчеркнула Памфилова.

Она также сообщила, что в Центризбиркоме продумали систему хранения бюллетеней с учетом условий закрытого инфекционного стационара.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.