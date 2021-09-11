В Москве простились с Александром Мельником

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек пришли на церемонию прощания с погибшим в Норильске режиссером Александром Мельником в Храме-музее святителя Николая в Толмачах Третьяковской галереи, сообщил ТАСС настоятель храма и духовник режиссера, протоиерей Николай (Соколов).

"Всего было около 200 человек. И из Госдумы были, и из Фонда Андрея Первозванного. Все были. И [Владимир] Якунин (председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного - прим. ТАСС). Сейчас прощание закончилось, повезли хоронить", - сказал священник.

Церемония прощания с Мельником началась в полдень в московском Храме святителя Николая в Толмачах, который является домовой церковью Третьяковской галереи. Похоронят режиссера в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил.

Мельник погиб в Норильске, где находился на месте проведения межведомственных арктических учений вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Он снимал документальный фильм об Арктике и развитии Северного морского пути. Как сообщили в МЧС, министр погиб, спасая Мельника.

Александр Мельник известен как режиссер фильмов "Новая земля" и "Территория". Окончил Одесский государственный экологический университет. Долгое время работал журналистом и издателем. Был членом Гильдии кинорежиссеров России. Ему было 63 года.