Противники Байдена проводят акцию протеста у мемориала жертвам терактов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Акция противников политики президента США Джо Байдена, который в ближайшее время должен прибыть к мемориалу в память жертв теракта 11 сентября, проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько мужчин пришли с плакатами, критикующими действия Белого дома в Афганистане в последние недели. "Байден плюс "Талибан" (запрещенное в РФ движение) - это забытое 11 сентября", "13 человек погибли, чтобы Байден мог позировать перед фотокамерами", гласят надписи на них.

Однако в основном люди пришли выразить скорбь, а не протест. В парке у часовни Святого Павла собрались сотни людей, многие пришли с цветами, некоторые с американскими флагами, с фотографиями погибших на футболках и надписями "Мы никогда не забудем". Сейчас пройти к мемориалу могут только приглашенные участники церемонии, прежде всего родственники погибших, однако после 15.30 (22.30 мск) проход будет открыт для всех желающих. В районе мемориала приняты повышенные меры безопасности, охрану порядка осуществляют представители правоохранительных органов в бронежилетах и с автоматическим оружием.

В пятницу глава Министерства внутренних дел США Алехандро Майоркас сообщил, что властям неизвестно о конкретных планах по совершению терактов в годовщину событий 11 сентября, однако подчеркнул, что будут введены повышенные меры безопасности для предотвращения возможных происшествий.