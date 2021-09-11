Минздрав объявил о закрытии 350 коек для ковидных больных в Пермском крае

"В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты 5 628 коек. За прошедшие три дня 347 коек перевели в штатный режим", - рассказал собеседник агентства. Свободный коечный фонд составляет 30,9%.

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Около 350 коек были переведены в штатный режим в шести больницах Пермского края в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе свободно свыше 30% коечного фонда для ковидных больных, рассказали ТАСС в субботу в региональном Минздраве.

Уточняется, что 200 коек переведены в штатный режим в Пермской краевой клинической психиатрической больнице. Также освободилась часть коек в Октябрьском, Осинском и Чайковском районах.

В регионе продолжают действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50% заполняемостью трибун.

По данным Минздрава, на 11 сентября в крае выявлено 92,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 82,1 тыс. пациентов, умерли - 4,3 тыс. человек.