Захарова заявила об опасности приравнивания блогеров к журналистам

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД РФ придерживается позиции, что наделение блогеров функциями журналистов является опасным в связи с разным уровнем ответственности и профессионализма. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Еще 15 лет назад мы [дипломаты и представители МИД РФ] говорили об опасности приравнивания новых технологий, средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогер и журналист - не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что самым главным различием между журналистами и блогерами является степень ответственности за свою деятельность. "Но есть еще очень важное отличие - уровень профессионализма и образования. Талант может быть одинаковым. А образование и ответственность - это абсолютно разные вещи. Человек может быть прирожденным хирургом, но не получить медицинского образования и наделать таких дел, хотя все способности у него есть. То же самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой вред или пользу он может нанести своим творчеством", - добавила дипломат.