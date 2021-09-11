Медведев лично осмотрел наградную BMW X5 олимпийской чемпионки Бацарашкиной

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев Дмитрий Медведев после церемонии выдачи ключей от автомобилей призерам Олимпийских игр в Токио вместе с чемпионкой Виталиной Бацарашкиной осмотрел подаренный ей BMW.

Девушка стала двукратной чемпионкой и серебряным призером Игр в стрелковой дисциплине. За эти достижения ей вручили ключи от автомобиля BMW X5.

Медведев, который пришел к стоявшим на Ивановской площади автомобилям вместе со спортсменами, подошел к черной машине Бацарашкиной, осмотрел ее и сел на пассажирское сидение. Там замглавы Совбеза пробыл несколько минут, поговорив со спортсменкой и оглядев внутреннее убранство автомобиля.

"Возьмитесь за баранку, чтобы ощущать себя полноценной владелицей, любительницей. Хорошая машина! Супер! Все, что должно быть, абсолютно", - похвалил автомобиль Медведев.

Он также посоветовал ее отцу ездить аккуратно.

"Виталина, еще раз сердечно поздравляю", - сказал Медведев.

Машины для спортсменов были припаркованы на Ивановской площади Кремля. Вместо номеров у них таблички с именами призеров Игр. Всего в субботу в Кремле олимпийцам вручили 77 машин - BMW X5 золотым медалистам Олимпиады, X3 - серебряным и бронзовым.