Слова скорби на русском языке прозвучали на церемонии в память жертв терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Одна из участниц церемонии зачитывания имен жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке перешла на русский язык. Трансляция церемонии ведется на сайте мемориального комплекса.

В ходе церемонии родственники погибших зачитывают их имена. На каждого приходится по несколько десятков, среди которых есть имена их родных. Подходя к ним, родные, как правило, добавляют несколько фраз в память о погибшем.

Во время церемонии девушка назвала имя Владимир Савинкин. Сказав на английском, что это был ее брат и она до сих пор видит его черты в лицах своих племянников, она добавила уже на русском: "Мы тебя очень любим, Владик, и мы тебя помним. Передавай привет папе".

Семья Владимира Савинкина переехала в США из Одессы в 1996 году. Молодому человеку на момент теракта был 21 год, он работал программистом в одной из компаний, чей офис находился в северной башне Всемирного торгового центра.

Имена и фамилии, распространенные на территории бывшего СССР, периодически звучат во время траурного мероприятия. По официальным данным, жертвами терактов стали трое граждан России. По неофициальным подсчетам, количество выходцев из стран бывшего СССР, погибших в башнях Всемирного торгового центра, могло составлять 70-80 человек.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.