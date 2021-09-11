Очередные акции протеста против санитарных пропусков проходят в Париже

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Очередные манифестации против санитарных пропусков начались в Париже, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщили ранее в МВД Франции, всего на этот день запланированы 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже. По данным полиции, во французской столице на акции могут выйти до 30 тыс. человек, тогда как по всей Франции - 140 тыс.

Одна из наиболее значимых акций протеста организована лидером партии "Патриоты" и возможным кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году Флорианом Филиппо. Это шествие началось в 14:00 (15:00 мск) в районе станции метро "Порт Дофин" на западе столицы, а закончится через несколько часов на площади Трокадеро. Несмотря на то, что серьезные происшествия в ходе манифестаций не фиксируются, полиция несколько раз использовала слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих в районе Гран-Бульвар, который находится в непосредственной близости от Елисейских Полей. В частности, некоторые участники демонстрации кидали в полицейских петарды, палки, стулья кафе и другие предметы.

Аналитики указывают, что с каждой новой неделей интенсивность мобилизации участников протестов падает.

Согласно данным радиостанции France Bleu, акции протеста начались и в других городах республики, в том числе в Руане. Как указывает издание Le Progrès, в Лионе акция протеста собрала около 2 тыс. человек.

По санитарному пропуску

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

Согласно последним данным властей, в республике с начала пандемии выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами эпидемии стали более 115 тыс. человек. Почти 50 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.