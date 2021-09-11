Байден покинул Нью-Йорк, где продолжается церемония памяти жертв терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вылетел из Нью-Йорка в Пенсильванию, где примет участие в следующей траурной церемонии у городка Шанксвилл. Трансляцию того, как Байден покидает Нью-Йорк, вел телеканал CNN.

Байден пробыл на главной церемонии в память жертв терактов 11 сентября 2001 года - на месте бывших башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке - около полутора часов. Там с утра продолжается зачитывание имен жертв, которое продлится, предположительно, до 13:00 (20:00 мск). Во время посещения траурной церемонии Байден не выступал с какими-либо речами, а лишь слушал перечень имен в окружении представителей своей администрации и властей города и штата.

После Пенсильвании в программе Байдена запланировано посещение Пентагона, который также подвергся атаке 11 сентября.

За время пребывания американского президента в Нью-Йорке о каких-либо происшествиях не сообщалось. Меры по охране общественного порядка были усилены. Как заверили ТАСС представители полиции, ситуация в городе находится под контролем. У властей нет информации о каких-либо конкретных террористических угрозах.

Байден подвергается критике со стороны своих политических оппонентов за ситуацию в Афганистане. Несколько комментаторов в СМИ ранее задавались вопросом, что мог бы он сказать 11 сентября в условиях, когда власть в Афганистане снова принадлежит талибам (члены запрещенного в РФ движения "Талибан"). Накануне 11 сентября американский президент выступил с видеообращением, в котором призвал сограждан к единству.