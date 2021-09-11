Кириенко заявил, что форум "Россия - страна возможностей" удался

СУДАК /Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал успешным форум "Россия - страна возможностей", который проходит на территории арт-кластера "Таврида" вместе с фестивалем "Таврида.АРТ".

"Мне кажется форум удался <...> По-моему, все получилось. Мы же впервые попробовали собрать вместе на "Тавриде" не только молодых деятелей культуры, но и победителей различных проектов платформы "Россия - страна возможностей", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что сами участники форума отмечают, что такое совмещение дало им шанс познакомиться с людьми , у которых совершенно разные интересы и увлечения. "Все люди, которые собрались здесь - неравнодушные, творческие. Это то самое сообщество, которое готово принимать на себя ответственность, готово менять мир вокруг себя, это люди, которые готовы меняться и учиться", - отметил Кириенко.

По его словам, на форуме появляются новые проекты на стыке различных сфер деятельности.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.