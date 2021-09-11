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Захарову наградили почетным знаком Союза журналистов России

Почетный знак "За заслуги перед профессиональным сообществом" вручил глава СЖР Владимир Соловьев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова награждена почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом". Награду вручил глава союза Владимир Соловьев.

"Пожалуй, одна из самых важных наград, которые я когда-либо получала - почетный знак Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом". Вручил председатель СЖР Владимир Геннадьевич Соловьев", - написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале.

Почетным знаком СЖР награждаются российские и иностранные журналисты, руководители средств массовой информации, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки, "содействующие укреплению свободы слова, независимости российских СМИ, повышению социального авторитета журналистики, ведущие активную работу в профессиональных журналистских организациях или осуществляющих деятельное сотрудничество с ними".

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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