В трех районах Петербурга по программе "Газпром детям" открыли спорткомплексы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Три спортивных комплекса открыли в разных районах Петербурга по программе "Газпром детям". Вместимость двух из них составляет около 200 человек в смену. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в Санкт-Петербурге открылось три физкультурно-оздоровительных комплекса, построенных по программе "Газпром детям". Они начали работу в Колпинском, Петродворцовом и Московском районах", - говорится в сообщении.

Спорткомплекс Колпинского района расположен в поселке Металлострой и рассчитан на занятие 200 человек в смену (1 300 человек в день). В нем два бассейна, спортзал, зал единоборств, тренажерный зал, крытый каток (60х30 м) с искусственным льдом. Пока это единственный крытый каток в поселке. В комплексе будут проходить подготовку спортсмены отделений фигурного катания и шорт-трека школы олимпийского резерва района. Жители района смогут заниматься плаванием, борьбой, общефизической подготовкой, волейболом, баскетболом, бочча. Для людей с поражением опорно-двигательного аппарата будут проводиться специальные занятия по пауэрлифтингу.

Второй спортивный комплекс находится в Петергофе, там также есть крытый каток (60х30 м) и два бассейна (для взрослых и детей), зона сухой разминки, спортзал, зал единоборств, тренажерный зал. Комплекс также рассчитан на посещение более 200 человек в смену. Он будет передан на баланс спортивной школы олимпийского резерва Петродворцового района. В нем будут проходить тренировки по баскетболу, дзюдо и джиу-джитсу, плаванию, хоккею и фигурному катанию. В комплексе также будут обучаться плаванию ученики трех школ микрорайона, воспитанники четырех детских садов. В вечернее время и в выходные дни смогут заниматься жители.

Еще один спорткомплекс был открыт на Московском шоссе. Оборудован зал спортивной гимнастики (32х24 м) и хореографический зал. В нем будут тренироваться спортивные гимнасты школы олимпийского резерва №2 района.

В Смольном также отметили, что на 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию еще двух спортивных объектов с бассейнами по программе "Газпром - детям" - в Невском и Пушкинском районах. Всего по программе в Петербурге будет построено 37 спортивных объектов.