Церемония открытия мемориала Невскому с участием Путина началась на Чудском озере

ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Церемония открытия мемориала "Князь Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира Путина началась в субботу на берегу Чудского озера в Псковской области.

В церемонии также принимают участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мемориальный комплекс

Строительство монумента высотой более 20 м в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Основа комплекса - это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.

В центре композиции панно - Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский, авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч - это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.