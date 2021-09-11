Музей памяти народного артиста СССР Владимира Зельдина открыт в Тамбовской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Музей памяти народного артиста СССР Владимира Зельдина (1915-2016) открыт на его малой родине в Мичуринске в Тамбовской области, сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.

"По инициативе губернатора Александра Никитина в Мичуринске, на родине народного артиста СССР Владимира Михайловича Зельдина, сегодня открывается музей, посвященный его памяти", - говорится в сообщении.

Экспозиция представлена в трех залах. Она рассказывает о кинокарьере актера, театральной деятельности и годам жизни, которые Зельдин провел в поселке Серебряный Бор в Московской области. В музейный фонд войдут экспонаты, связанные с детством народного артиста, которое он провел в городе Козлов (ныне Мичуринск), а также с его последующими посещениями Тамбовской области.

"В музее сделали инсталляцию гримерки с подлинными предметами мебели и вещами артиста, сценическими костюмами из его знаменитых спектаклей. По задумке создателей голос актера погружает экскурсантов в атмосферу закулисья, создавая эффект присутствия", - добавили в пресс-службе.

Владимир Зельдин родился в городе Козлов (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Вместе с родителями он в детском возрасте переехал в Тверь, затем в Москву. В Театре российской армии Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных - роли Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.

В 2019 году в Мичуринске также установили памятник народному артисту СССР. Монумент на гранитном постаменте изготовлен по проекту и при поддержке советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.