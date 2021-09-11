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Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего 9 сентября в Сирии подполковника ВС РФ

Речь идет о подполковнике Алексее Шнайдере - заместителе командира войсковой части 38643 Северного флота

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера, погибшего при подрыве в четверг автомашины в провинции Хомс в Сирии. Указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича - заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)", - говорится в документе.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, подрыв автомашины в Сирии произошел в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. В результате взрыва российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался. В Минобороны подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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