Путин заявил, что сделавшие прививку от коронавируса люди себя защитили

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что сделавшие прививку от коронавируса работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье.

В ходе встречи с главой государства в субботу губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил, что вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 70% медицинских и социальных работников, а также более 80% педагогов. Путин в ответ заметил, что такие показатели понятны.

"Люди себя защитили", - сказал президент.

В целом же в Псковской области, по словам губернатора, на данный момент вакцинировалось около 180 тыс. граждан, что составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.