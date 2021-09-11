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Пандемия COVID-19

Путин заявил, что сделавшие прививку от коронавируса люди себя защитили

В ходе встречи с главой государства губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил, что вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 70% медицинских и социальных работников

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что сделавшие прививку от коронавируса работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье.

В ходе встречи с главой государства в субботу губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил, что вакцинацию от коронавируса в регионе прошли свыше 70% медицинских и социальных работников, а также более 80% педагогов. Путин в ответ заметил, что такие показатели понятны.

"Люди себя защитили", - сказал президент.

В целом же в Псковской области, по словам губернатора, на данный момент вакцинировалось около 180 тыс. граждан, что составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПандемия COVID-19
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