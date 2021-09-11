Путин поддержал планы возведения нового корпуса ПсковГУ для подготовки медиков

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета (ПсковГУ).

"Хорошо", - сказал глава государства в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, отвечая на просьбу главы региона поддержать планы.

По словам Ведерникова, сегодня регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины. Совместно с правительством был проработан вопрос строительства нового корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, но по государственной программе он появится не раньше 2025 года. Как отметил губернатор Псковской области, Минобороны РФ, которое уже в ускоренные сроки построило в регионе три корпуса новой инфекционной больницы, готово взяться за этот проект уже в 2021 году.

"Мы просим поручения и средства из федерального бюджета. И чтобы поставщиком услуги было Минобороны. Мы с ними проговорили, они уже сделали проект и готовы в этом году приступить к работам. В этом случае в следующем учебном году у нас уже студенты пойдут туда учиться", - сказал Ведерников. Он также отметил, что в случае, если проектом займутся военные, его стоимость составит около 1 млрд рублей.