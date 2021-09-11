Патриарх считает, что образ Александра Невского учит любить Родину и защищать веру

ДЕРЕВНЯ САМОЛВА /Псковская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Образ святого благоверного князя Александра Невского учит любви к Родине и необходимости защищать свою веру, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Он выступил в субботу на торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", в которой принял участие президент России Владимир Путин. Патриарх Кирилл освятил новый монумент.
"Сегодня событие, свидетелями и участниками которого мы являемся, имеет очень большое значение. Конечно, в первую очередь духовное значение, потому что в центре борьбы князя Александра с иноземными захватчиками была идея защиты веры, и этот тезис очень легко доказать", - сказал патриарх.
По словам патриарха, святой благоверный князь Александр Невский из глубины веков учит любви к Родине и способности, если нужно, ограждать и православную веру "от всяких воздействий, которые в условиях современной цивилизации реализуются не посредством крестовых походов, но которые реализуются очень многими способами воздействия на сознание".
Когда крестоносцы нападали на Русь с запада, значительная часть страны была оккупирована с востока, отметил он. "Но князь Александр Невский не направлял острие своей борьбы против тех, кто оккупировал нас с востока. Потому что ясно сознавал, что тем, кто пришел с востока, нужны были наши желудки и кошельки, то есть наши деньги", - сказал патриарх. "А вот те, кто пришел с запада, - им нужны были наши души, наше сознание. Они претендовали не только на земли - у них и без этих земель было достаточно всего, что необходимо вокруг этих северо-западных уделов. Но им нужна была наша душа", - добавил он.
По словам патриарха, именно поэтому князь Александр Невский все силы положил на то, чтобы победить супостатов, и эта борьба была отмечена несомненным героизмом воинов. "Дай Бог, чтобы этот дух, эта внутренняя сила никогда не покидала наш народ. Чтобы никакие соблазны справа и слева не поколебали нашей уверенности в правоте патриотической позиции, то есть той позиции, которая предполагает любовь к Отечеству и готовность жизнь свою положить за други своя", - отметил он.
В свою очередь митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал журналистам, что комплекс удалось возвести в рекордно короткие сроки благодаря вдохновенной работе российских военных строителей. "Я бы хотел особые слова благодарности сказать всем тем, кто участвовал в этом проекте. Мы можем, когда захотим и когда есть Божье благословение", - сказал митрополит. По его словам, ранее на месте монумента был "совершенно жуткий пустырь". "Но за три с половиной месяца создан этот замечательный памятник, силами наших военных строителей, они это сделали вдохновенно", - отметил митрополит.
Мемориальный комплекс
Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.
Основа комплекса - это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле классической римской мозаики.
В центре композиции панно - Александр Невский. По обе стороны изображены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину - свыше 7 м, высота - более 3 м. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский, авторы эскиза - заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч - это аллея, ведущая к мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона.
Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.