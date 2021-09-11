Патриарх считает, что образ Александра Невского учит любить Родину и защищать веру

Он выступил в субботу на торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", в которой принял участие президент России Владимир Путин. Патриарх Кирилл освятил новый монумент.

"Сегодня событие, свидетелями и участниками которого мы являемся, имеет очень большое значение. Конечно, в первую очередь духовное значение, потому что в центре борьбы князя Александра с иноземными захватчиками была идея защиты веры, и этот тезис очень легко доказать", - сказал патриарх.

По словам патриарха, святой благоверный князь Александр Невский из глубины веков учит любви к Родине и способности, если нужно, ограждать и православную веру "от всяких воздействий, которые в условиях современной цивилизации реализуются не посредством крестовых походов, но которые реализуются очень многими способами воздействия на сознание".

Когда крестоносцы нападали на Русь с запада, значительная часть страны была оккупирована с востока, отметил он. "Но князь Александр Невский не направлял острие своей борьбы против тех, кто оккупировал нас с востока. Потому что ясно сознавал, что тем, кто пришел с востока, нужны были наши желудки и кошельки, то есть наши деньги", - сказал патриарх. "А вот те, кто пришел с запада, - им нужны были наши души, наше сознание. Они претендовали не только на земли - у них и без этих земель было достаточно всего, что необходимо вокруг этих северо-западных уделов. Но им нужна была наша душа", - добавил он.

По словам патриарха, именно поэтому князь Александр Невский все силы положил на то, чтобы победить супостатов, и эта борьба была отмечена несомненным героизмом воинов. "Дай Бог, чтобы этот дух, эта внутренняя сила никогда не покидала наш народ. Чтобы никакие соблазны справа и слева не поколебали нашей уверенности в правоте патриотической позиции, то есть той позиции, которая предполагает любовь к Отечеству и готовность жизнь свою положить за други своя", - отметил он.

В свою очередь митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал журналистам, что комплекс удалось возвести в рекордно короткие сроки благодаря вдохновенной работе российских военных строителей. "Я бы хотел особые слова благодарности сказать всем тем, кто участвовал в этом проекте. Мы можем, когда захотим и когда есть Божье благословение", - сказал митрополит. По его словам, ранее на месте монумента был "совершенно жуткий пустырь". "Но за три с половиной месяца создан этот замечательный памятник, силами наших военных строителей, они это сделали вдохновенно", - отметил митрополит.

Мемориальный комплекс

Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва Гдовского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.